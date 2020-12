CMND e Criar: visualize as informações que desejar a qualquer momento

Com CMND e Criar, você pode fornecer as informações que deseja a qualquer momento. O módulo de gerenciamento de conteúdo do CMND permite fácil criação e distribuição de páginas da Web interativas sobre o hotel. Personalize suas TVs para oferecer aos seus hóspedes as informações mais atualizadas com os mais recentes desenvolvimentos em seu hotel, tudo em tempo real.