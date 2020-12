Inclui controle remoto branco projetado para uso do setor de cuidados com a saúde

Essa TV vem com um controle remoto branco moderno desenvolvido especialmente para uso no setor de cuidados com a saúde. A superfície sólida e a parte posterior suave do controle remoto permitem que ele seja desinfetado facilmente. Além disso, os recursos antirroubo e de verificação de bateria fraca podem contribuir para aprimorar as operações do hospital.