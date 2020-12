Design ecologicamente correto e estrutura resistente a chamas

Sustentabilidade é fundamental para a forma como a Philips conduz seus negócios. As TVs Philips são projetadas e fabricadas de acordo com os princípios do EcoDesign visando minimizar o impacto ambiental por meio de um menor consumo de energia, remoção de substâncias perigosas, peso reduzido, embalagens mais eficientes e melhor capacidade de reciclagem. As TVs da Philips também possuem uma estrutura especial de material resistente a chamas. Testes independentes realizados por equipes de combate a incêndios mostraram que, enquanto as TVs possam em alguns casos intensificar incêndios acidentais por fontes externas, as TVs da Philips não contribuem para o fogo.