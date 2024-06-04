242B9T/00
B Line
24 (23,8" / 60,5 cm diag.)
Full HD (1920 x 1080)
Este monitor Philips usa tecnologia de toque capacitivo projetado de 10 pontos para resposta fluida. Você pode utilizar todos os novos recursos de aplicativos baseados em toque e dar vida aos aplicativos mais antigos. Digite por toque com 10 dedos ou participe de jogos interativos emocionantes com seus amigos. Colabore com colegas de forma interativa no trabalho ou no ambiente escolar e aumente sua produtividade e eficiência.
Para ambientes não ideais, você precisa de um monitor projetado para suportar os respingos de água e a poeira que fazem parte do dia a dia. As classificações de proteção contra penetração (IP) definidas na norma internacional IEC/EN 60529 são usadas para definir níveis de eficiência de vedação de compartimentos elétricos contra intrusão de corpos estranhos e umidade. Este monitor Philips atende à classificação internacional IP de resistência à água e à poeira; ele resiste a respingos de água e à poeira do dia a dia.
A qualidade da imagem importa. Os monitores comuns oferecem qualidade, mas você espera ainda mais. Este monitor apresenta resolução aprimorada de 1920 x 1080 Full HD. Com o Full HD, espere uma imagem fiel à realidade, com detalhes nítidos, alto brilho, contraste incrível e cores realistas.
1.0
de 5
1
Aval.
Luc5543
04/06/2024
Brasil
Comprador verificado
Comprei monitor e veio estragado. Não tenho suport
Comprei um monitor 242B , e veio estragado! Não tive suporte
Esta avaliação foi feita para Monitor 242B9T Monitor LCD LED com SmoothTouch
Esta avaliação foi feita para Monitor 242B9T Monitor LCD LED com SmoothTouch
A marca nominativa/comercial "IPS" e as patentes de tecnologias relacionadas pertencem a seus respectivos donos.
Material e espessura da luva: nitrilo (0,15 mm), algodão (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)
Valor do tempo de resposta igual ao SmartResponse
Consulte "SmoothTouch" no manual do usuário para mais detalhes sobre o suporte de sistemas operacionais na função de toque.
Carregamento rápido em conformidade com USB BC 1.2
A classificação do EPEAT é válida apenas no local em que a Philips registra o produto. Acesse https://www.epeat.net/ para visualizar o status do registro em seu país.
O monitor pode ser diferente das imagens de apresentação.