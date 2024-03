Porta USB para aprimorar a experiência multimídia

USB ou universal serial bus é um protocolo padrão de conexão de PCs e periféricos. Por oferecer alta velocidade com baixo custo, o USB se tornou o método mais conhecido de conexão de dispositivos periféricos com computadores. Uma porta localizada no monitor, diretamente na linha de visão do usuário, proporciona conectividade fácil e em alta velocidade com dispositivos USB. (O suporte à conexão USB depende da configuração USB do computador. O monitor é compatível com USB 2.0, possibilitando a conexão com PCs que suportem esse tipo de conexão)