Atendendo ao alto padrão de qualidade da homologação ECE

A Philips Automotive se dedica à produção dos melhores produtos e serviços da categorias de atuação, tanto no mercado de equipamentos originais (Montadoras), quando no mercado de reposição. Nossos produtos são fabricados com materiais de alta qualidade e são testados com elevado rigor para maximizar a segurança e o conforto de dirigir dos nossos clientes. Toda a nossa produção é meticulosamente testada, controlada e certificada (ISO 9001, ISO 14001 e QSO 9000) para atender as mais altas exigências da ECE.