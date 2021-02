Entrada para fones de ouvido isolada de modo galvânico

A entrada de fone de ouvido é isolada de modo galvânico para garantir a conexão mais segura possível entre o fone de ouvido do paciente e a TV Philips HeartLine. O isolamento galvânico é necessário para garantir uma separação segura do conector do fone de ouvido do ambiente elétrico próximo à cama do paciente.