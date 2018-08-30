Achei 4 principais defeitos no produto. 1) O primeiro deles é que é possível ver as divisórias entre a luz produzida por cada um dos 3 LEDs que ficam de cada lado da lâmpada. Com isso, a luz no chão fica "raiada", o que não é nem um pouco lega. O efeito que eu tinha com meu kit led anterior era melhor nesse sentido por ter apenas 1 led para luz baixa e 1 para a alta. Não tinha esse problema e custa metade do preço. Acredito que esse problema seria resolvido se em vez de 3 mini leds de cada lado a lampada tivesse 1 led mais comprido (mas da mesma espessura) de cada lado. Se isso é tecnicamente viável já não sei. 2)Além disso, parece que falta luz na parte central superior de cada farol. Olhando diretamente para o farol acesso, percebe-se que a porção do refletor que fica logo acima da lampada no centro não recebe tanta luz. Não vi grande impacto disso na iluminação no projetada no asfalto, mas certamente a distribuição da luz seria melhor se além dos leds laterais houvesse leds no meio da lampada projetados para cima. 3) Além disso, achei que a luz ofusca muito. O foco é sim bom, mas notei grande ofuscamento, mais do que eu tinha com meu kit anterior, embora ele tivesse o foco um pouco menos definido. 4) O metal da lampada é muito mole, qualquer encostadinha na borda do farol da hora de instalar provoca dentes no alumínio. No meu caso fiz um pequeno dente na "cabeça da Lâmpada. Agora o lado bom: 1) a cor é perfeita, branco neutra igual aos carros com led original de fábrica. Na verdade até mais neutra do que o CIVIC e as Mercedes. A luz não tem nada de azul, o que é bom para a luminosidade e para estética do carro. Pontos para a Philips aqui, já que os kits concorrentes de 4300k tem luz muito amarela (quase igual às halógenas) e os de 5.500K muito azulada. 2) A dissipação do calor é boa, tem até pasta térmica na rosca do dissipador, o que mela um pouco os dedos na hora de instalar e assusta quem não sabe o que é aquilo. 3) funciona sem necessidade de adaptação com carros que trabalham com polo invertido, como o HB20 e como as Mitsubishi l200 sport e Pajero Sport (Meu caso).