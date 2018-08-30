Descontinuado
LED-HL [~H4]
6200K
Luz 150% mais brilhante
Sistema automotivo avançado
Dirigir em vias escuras demanda mais atenção, então você tem que confiar em seus faróis. A visão frontal e periférica são importantes para melhorar a sua capacidade de condução para uma direção mais segura.<br><br><br>Com um feixe luminoso intenso, as lâmpadas de faróis de LED Philips X-tremeUltinon para carros melhoram sua visibilidade em até 150%. Depois de experimentar esse efeito semelhante à luz do dia, você sempre preferirá o LED.<br><br><br>Quanto mais você puder enxergar, melhor será sua direção, mais rápido reagirá e mais seguro você estará. Então não deixe a escuridão ficar no seu caminho, escolha a Philips e comece a dirigir à noite com mais confiança e controle
Com temperatura de cor de até 6000 Kelvin, os faróis de LED X-tremeUltinon da Philips com base na tecnologia automotiva LUXEON produzem um feixe de luz branca brilhante semelhante à luz do dia. Com mais visibilidade, você conseguirá reconhecer os obstáculos e fazer o que for necessário para desviar deles. E, como você não precisa se esforçar demais para enxergar o que está à frente, as luzes mais brilhantes fazem com que dirigir à noite seja algo mais tranquilo e interessante.
Assim como nossos olhos dizem muito sobre nossa alma, o mesmo ocorre com os faróis de seu carro. Se você pretende atualizar seu estilo, sem a necessidade de comprar um carro mais novo, atualizar os faróis é uma das maneiras mais inteligentes de investir seu dinheiro. Seu carro é uma expressão de quem você é, portanto, afirme seu estilo com os faróis de LED Philips. Troque a luz amarela por uma luz branca nítida e moderna. Para um estilo de última geração, os motoristas inteligentes optam pelo estilo superior dos faróis de LED Philips.
4.4
de 5
11
Críticas
90%
recomendam este produto
Kleidson
30/08/2018
Brasil
Excelente Benefício
Excelente produto, já havia utilizado essas lâmpadas em Led de origem chinesa, e nada se compara à da Philips, foco, potência de luminosidade e sem contar que não atrapalha quem vem no sentido contrário. Já e o segundo Kit que utilizo.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para X-tremeUltinon LED 12953BWX2 lâmpadas para faróis automotivos
Sim, eu recomendo este produto
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Renato89
30/08/2018
Brasil
Comprador verificado
Excelente Benefício
Excelente produto, já havia utilizado essas lâmpadas em Led de origem chinesa, e nada se compara à da Philips, foco, potência de luminosidade e sem contar que não atrapalha quem vem no sentido contrário. Já e o segundo Kit que utilizo.
Sim, eu recomendo este produto
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VOXBH
14/05/2018
Brasil
EXCELENTE PRODUTO
SUPEROU AS ESPECTATIVAS QUANTO A LUMINOSIDADE DO FAROL.
Sim, eu recomendo este produto
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Sim, eu recomendo este produto
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É sua responsabilidade garantir que o uso das luzes retrofit de LED esteja em conformidade com os requisitos legais locais aplicáveis.