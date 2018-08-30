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  • Mais brilho. Mais branca. Mais resistente.
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Descontinuado

X-tremeUltinon LEDlâmpadas para faróis automotivos

12953BWX2

4.4
| (11) Críticas | 90% recomendam este produto
Mais brilho. Mais branca. Mais resistente.
O LED X-tremeUltinon da Philips [~H4] contêm LED LUXEON premium com 6.200 Kelvin. Nossa tecnologia pateteada SafeBeam projeta 150% de luz mais branca exatamente onde você precisa. Desenvolvida para longa duração com design AirFlux avançado.
Ver todos os benefícios

Faróis de LED em branco brilhante de última geração

Mais brilho. Mais branca. Mais resistente.

  • LED-HL [~H4]

  • 6200K

  • Luz 150% mais brilhante

  • Sistema automotivo avançado

150% mais de luz brilhante para uma visibilidade superior

150% mais de luz brilhante para uma visibilidade superior

Dirigir em vias escuras demanda mais atenção, então você tem que confiar em seus faróis. A visão frontal e periférica são importantes para melhorar a sua capacidade de condução para uma direção mais segura.<br><br><br>Com um feixe luminoso intenso, as lâmpadas de faróis de LED Philips X-tremeUltinon para carros melhoram sua visibilidade em até 150%. Depois de experimentar esse efeito semelhante à luz do dia, você sempre preferirá o LED.<br><br><br>Quanto mais você puder enxergar, melhor será sua direção, mais rápido reagirá e mais seguro você estará. Então não deixe a escuridão ficar no seu caminho, escolha a Philips e comece a dirigir à noite com mais confiança e controle

Temperatura de cor de 6000 Kelvin para luz branca nítida

Temperatura de cor de 6000 Kelvin para luz branca nítida

Com temperatura de cor de até 6000 Kelvin, os faróis de LED X-tremeUltinon da Philips com base na tecnologia automotiva LUXEON produzem um feixe de luz branca brilhante semelhante à luz do dia. Com mais visibilidade, você conseguirá reconhecer os obstáculos e fazer o que for necessário para desviar deles. E, como você não precisa se esforçar demais para enxergar o que está à frente, as luzes mais brilhantes fazem com que dirigir à noite seja algo mais tranquilo e interessante.

Atualize suas luzes, atualize seu estilo

Assim como nossos olhos dizem muito sobre nossa alma, o mesmo ocorre com os faróis de seu carro. Se você pretende atualizar seu estilo, sem a necessidade de comprar um carro mais novo, atualizar os faróis é uma das maneiras mais inteligentes de investir seu dinheiro. Seu carro é uma expressão de quem você é, portanto, afirme seu estilo com os faróis de LED Philips. Troque a luz amarela por uma luz branca nítida e moderna. Para um estilo de última geração, os motoristas inteligentes optam pelo estilo superior dos faróis de LED Philips.

Especificações técnicas

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
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4.4

de 5

11

Críticas

90%

recomendam este produto

2
1

30/08/2018

Brasil

Brasil

Excelente Benefício

Excelente produto, já havia utilizado essas lâmpadas em Led de origem chinesa, e nada se compara à da Philips, foco, potência de luminosidade e sem contar que não atrapalha quem vem no sentido contrário. Já e o segundo Kit que utilizo.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para X-tremeUltinon LED 12953BWX2 lâmpadas para faróis automotivos

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30/08/2018

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Excelente Benefício

Excelente produto, já havia utilizado essas lâmpadas em Led de origem chinesa, e nada se compara à da Philips, foco, potência de luminosidade e sem contar que não atrapalha quem vem no sentido contrário. Já e o segundo Kit que utilizo.

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14/05/2018

Brasil

Brasil

EXCELENTE PRODUTO

SUPEROU AS ESPECTATIVAS QUANTO A LUMINOSIDADE DO FAROL.

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Avisos legais

  1. É sua responsabilidade garantir que o uso das luzes retrofit de LED esteja em conformidade com os requisitos legais locais aplicáveis.