Sistemas inovadores de gerenciamento de calor para maior vida útil

As lâmpadas dos faróis de LED geram calor que precisa ser controlado. As tecnologias Philips AirFlux e AirCool são um sistema de resfriamento inteligente que desvia o calor dos componentes essenciais da lâmpada. Ao aumentar a resistência ao calor, os faróis de LED Philips duram mais do que qualquer outro produto semelhante disponível atualmente no mercado. Mas a durabilidade dos faróis não está relacionada apenas à conveniência e ao valor do dinheiro, ela também é importante para a segurança. Afinal, você não quer que as luzes de seus faróis queimem enquanto estiverem em uso. Com os faróis de LED Philips, você pode dirigir com plena tranquilidade.