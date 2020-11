Iluminação de LED resistente e de longa duração

Você quer que as luzes do carro sejam brilhantes e elegantes. No entanto, você não quer ficar trocando sempre as lâmpadas com defeito. Este é um dos principais pontos fracos das luzes convencionais: pois quanto mais potente é a luz, mais curta é a sua vida útil. Isso não acontece com o LED, pois com a mesma intensidade da luz os LEDs duram muito mais. E as luzes de LED Philips Vision têm uma resistência adicional ao calor e à vibração, o que as tornam a escolha perfeita para um desempenho de longa duração, com uma vida útil de até 8 anos.