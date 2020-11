Atualize suas luzes, atualize seu estilo

O objetivo principal da iluminação exterior é ajudá-lo a ver e ser visto, mas isso não significa que você não possa deixar tudo mais bonito enquanto faz isso. Se deseja modernizar seu estilo sem comprar um novo carro, substituir a sua iluminação exterior por LEDs é uma maneira inteligente de gastar seu dinheiro. Atualizar sua iluminação exterior com um vermelho mais intenso para as luzes de freio, um laranja vibrante para as setas e um branco brilhante para as luzes de manobra e ré. Seu carro é uma expressão da sua personalidade, então reafirme seu estilo com as luzes LED de sinalização exterior da Philips.