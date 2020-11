Veja além e evite reflexos de luz perigosos com um feixe mais preciso

Graças ao design óptico preciso do LED para motocicletas Philips Ultinon, a luz será projetada apenas onde for necessário. Você não apenas será capaz de focar obstáculos mais rápido e viajar com mais confiança, como também vai evitar cegar outros motoristas com reflexos de luz perigosos (deixando todos mais seguros). Para obter um feixe mais intenso, também é importante que a lâmpada esteja posicionada corretamente no farol.