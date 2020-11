Obtenha luz 160% mais brilhante para uma visibilidade superior

Dirigir com baixa visibilidade em dias com neblina exige muita atenção, por isso você precisa contar com a luz de neblina. Isso porque, assim como a visão frontal, a visão periférica também é importante para melhorar sua capacidade de conduzir em segurança. Com a tecnologia SafeBeam as lâmpadas para farol de neblina Philips Ultinon LED Fog melhoram a sua visibilidade em até 160%. Por isso, assim que você experimentar esse efeito que simula a luz do dia, você irá sempre preferir o uso do LED, afinal, quanto melhor sua visibilidade, melhor será o desempenho, mais rápida será a reação e maior será a segurança. Portanto, não deixe a escuridão te vencer, escolha a Philips para dirigir à noite com mais confiança e controle.