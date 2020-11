Obtenha luz 160% mais brilhante para uma visibilidade superior

Como dirigir no escuro é algo que exige atenção, você conta muito com a ajuda dos faróis. A visão periférica e a visão do que está à frente são muito importantes para melhorar sua capacidade de dirigir com mais segurança. Com tecnologia SafeBeam, os faróis automotivos de LED Philips Ultinon melhoram sua visibilidade em até 160%. Assim que você perceber esse efeito parecido com a luz do dia, passará a dar preferência ao LED. Quanto maior a visibilidade, melhor será o desempenho, mais rápida será a reação e maior será a segurança. Portanto, não deixe a escuridão vencer e escolha a Philips para dirigir à noite com mais confiança e controle.