ProdutosSuporte

Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.

Todas as séries

  • Destaque-se entre os demais
  • Destaque-se entre os demais
  • Destaque-se entre os demais
  • Destaque-se entre os demais
  • Destaque-se entre os demais
  • Destaque-se entre os demais

Ultinon Essential Moto LEDLâmpada para faróis de motocicletas

11163UEMX1

Destaque-se entre os demais
Compatível com a maioria das motocicletas, esta lâmpada lhe oferece mais estilo e segurança. Com elegância e um gerenciamento eficaz do calor, as lâmpadas de LED para faróis Ultinon Essential Moto fornecem luz de alto desempenho consistente na estrada.
Ver todos os benefícios

Iluminação LED elegante e de ajuste fácil

Destaque-se entre os demais

  • LED-HL [~M5]

  • Luz 100% mais brilhante

  • Luz branca nítida de 6500 K

  • Design compacto para motocicletas

Experimente uma melhor visibilidade

Para maior segurança e estilo perfeito, escolha o LED de alto desempenho Philips Ultinon Essential para motos, com luz 100% mais brilhante, para uma melhor visibilidade à sua frente. O padrão uniforme e preciso do feixe permite que você veja bem e seja bem visto, para sua segurança

Desfrute de uma experiência elegante com luz branca

Para aquele visual sofisticado de última geração, personalize sua motocicleta com os faróis de LED Ultinon Essential para motos. Com uma temperatura de cor de 6500 Kelvin, essas lâmpadas projetam uma luz branca e moderna. Destaque-se na multidão com um feixe elegante.

Excelente resfriamento por meio de dissipação de calor eficaz

O gerenciamento do calor é fundamental para o desempenho da luz de LED. O dissipador de calor de alumínio integrado, com revestimento anodizado para dissipação eficaz do calor, ajuda os faróis de LED Philips Ultinon Essential para motos a dispersar o calor com eficiência, para que eles sempre tenham o brilho ideal (mesmo quando aquecem demais, diferentemente dos LEDs de qualidade inferior). E eles também duram mais, então você não precisa substituí-los com tanta frequência.

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

Críticas

Cadastre-se em nossa Newsletter e receba ofertas exclusivas.

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.

Gostaria de receber comunicações promocionais – com base nas minhas preferências e comportamento – sobre produtos, serviços, eventos e promoções da Philips. Posso cancelar a inscrição a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.