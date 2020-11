Excelente resfriamento por meio de dissipação de calor eficaz

O gerenciamento do calor é fundamental para o desempenho da luz de LED. O dissipador de calor de alumínio integrado, com revestimento anodizado para dissipação eficaz do calor, ajuda os faróis de LED Philips Ultinon Essential para motos a dispersar o calor com eficiência, para que eles sempre tenham o brilho ideal (mesmo quando aquecem demais, diferentemente dos LEDs de qualidade inferior). E eles também duram mais, então você não precisa substituí-los com tanta frequência.