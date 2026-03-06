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LED-HL [~M5]
Luz 100% mais brilhante
Luz branca nítida de 6500 K
Design compacto para motocicletas
Para maior segurança e estilo perfeito, escolha o LED de alto desempenho Philips Ultinon Essential para motos, com luz 100% mais brilhante, para uma melhor visibilidade à sua frente. O padrão uniforme e preciso do feixe permite que você veja bem e seja bem visto, para sua segurança
Para aquele visual sofisticado de última geração, personalize sua motocicleta com os faróis de LED Ultinon Essential para motos. Com uma temperatura de cor de 6500 Kelvin, essas lâmpadas projetam uma luz branca e moderna. Destaque-se na multidão com um feixe elegante.
O gerenciamento do calor é fundamental para o desempenho da luz de LED. O dissipador de calor de alumínio integrado, com revestimento anodizado para dissipação eficaz do calor, ajuda os faróis de LED Philips Ultinon Essential para motos a dispersar o calor com eficiência, para que eles sempre tenham o brilho ideal (mesmo quando aquecem demais, diferentemente dos LEDs de qualidade inferior). E eles também duram mais, então você não precisa substituí-los com tanta frequência.
Críticas