Sinalização mais brilhante, condução mais elegante

Para uma condução mais elegante, utilize as lâmpadas de sinalização com cores intensas. As luzes de freio e traseiras Philips Ultinon LED [~W21/5W] são brilhantes, com um vermelho intenso e ótima aparência, para que você possa sinalizar com segurança e com estilo. Conheça todos os benefícios