Instalação fácil graças aos componentes eletrônicos integrados

O LED Philips Ultinon possui um novo design de lâmpada integrando os componentes eletrônicos do "driver" à sua estrutura. O driver é o cérebro do LED: ele gerencia todos os aspectos de desempenho da lâmpada, como a potência e a saída de luz. Muitas outras soluções de upgrade de LED no mercado possuem o driver na parte externa do corpo do LED, já o LED Philips Ultinon o integra diretamente no corpo para criar um design otimizado usando o mínimo de espaço. O tamanho otimizado do LED é fundamental, pois vários componentes ópticos são muito pequenos. O LED Philips Ultinon tem design compacto e pode ser usado em vários modelos de carro, podendo ser facilmente instalado por mecânicos especializados.