Suporte da Philips Como usar a entrada de ar AirFree com a mamadeira Avent Ritmo Individual?

Limpe e desinfete todas as peças antes de usar.

Puxe o bico pelo anel de rosca. Puxe o bico totalmente através do anel de rosca. Coloque a entrada de ar AirFree na mamadeira. Gire o anel para prender a tampa. Coloque a tampa na parte superior da mamadeira.



Antes da alimentação e posição de alimentação adequada Encha o bico com leite girando a mamadeira (com a entrada de ar AirFree) de cabeça para baixo por alguns segundos. Em seguida, rode a mamadeira para a alimentação de modo que a saída de ar AirFree aponte para cima, em linha com o nariz do seu bebê.

