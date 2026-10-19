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Suporte da Philips

Como usar a entrada de ar AirFree com a mamadeira Avent Ritmo Individual?

Limpe e desinfete todas as peças antes de usar.

  1. Puxe o bico pelo anel de rosca.
  2. Puxe o bico totalmente através do anel de rosca.
  3. Coloque a entrada de ar AirFree na mamadeira.
  4. Gire o anel para prender a tampa.
  5. Coloque a tampa na parte superior da mamadeira.
     

 

Entrada de ar AirFree e mamadeira Pétala Response

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: SCY900/01, SCY966/02, SCY900/02. Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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