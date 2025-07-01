Suporte da Philips Posso usar o bico Ritmo Individual sem a entrada de ar AirFree?

Sim, você pode usar seu bico Ritmo Individual sem a entrada de ar AirFree. A entrada de ar AirFree foi projetada especificamente para recém-nascidos com menos de 4 meses. Se o bebê ficar mais velho e conseguir usar a mamadeira sem problema algum, será possível usar a mamadeira sem a entrada de ar AirFree.



