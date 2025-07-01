Suporte da Philips Como preparar a mamadeira e o bico Philips Avent para o primeiro uso?

Limpe cuidadosamente todas as peças antes do primeiro uso e após cada uso subsequente para garantir uma boa higiene. Após cada amamentação, desmonte todas as peças e lave-as com água morna e sabão. Certifique-se de que todos os resíduos de leite sejam removidos e enxágue cuidadosamente. Se você usar uma escova para limpar a ponta do bico, limpe-a o mais cuidadosamente possível para evitar danos.



Esterilize as peças limpas usando um esterilizador Philips Avent ou ferva-as em água por cinco minutos.