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Suporte da Philips

Como preparar a mamadeira e o bico Philips Avent para o primeiro uso?

Limpe cuidadosamente todas as peças antes do primeiro uso e após cada uso subsequente para garantir uma boa higiene. Após cada amamentação, desmonte todas as peças e lave-as com água morna e sabão. Certifique-se de que todos os resíduos de leite sejam removidos e enxágue cuidadosamente. Se você usar uma escova para limpar a ponta do bico, limpe-a o mais cuidadosamente possível para evitar danos.

Esterilize as peças limpas usando um esterilizador Philips Avent ou ferva-as em água por cinco minutos.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: SCY900/01 , SCY966/02 , SCY940/01 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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