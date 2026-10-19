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Suporte da Philips

Como montar a mamadeira e o bico Ritmo Individual?

Monte a mamadeira Ritmo Individual puxando o bico de alimentação através do anel de rosca, conforme mostrado na ilustração abaixo. Se você não montar o bico corretamente, vazamentos e derramamentos ocorrerão durante a alimentação.
 

Montagem do bico Ritmo Individual

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: SCY900/01, SCY966/02, SCY940/01. Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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