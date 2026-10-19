Suporte da Philips Como montar a mamadeira e o bico Ritmo Individual?

Monte a mamadeira Ritmo Individual puxando o bico de alimentação através do anel de rosca, conforme mostrado na ilustração abaixo. Se você não montar o bico corretamente, vazamentos e derramamentos ocorrerão durante a alimentação.



Como inserir a entrada de ar AirFree Coloque leite na mamadeira anticólica Ritmo Individual Philips Avent Ao usar leite em pó, confira se o pó está totalmente dissolvido, para evitar a obstrução da entrada de ar AirFree Coloque a inserção da entrada de ar AirFree na mamadeira Passe o bico pelo anel com rosca (balance o bico para cima, para facilitar) Coloque o anel de rosca e o bico na parte superior da mamadeira com a entrada de ar AirFree

Dica útil: o ícone na parte superior da entrada de ar AirFree mostra como você deve posicionar a entrada de ar AirFree enquanto seu bebê mama (veja imagem abaixo).

: o ícone na parte superior da entrada de ar AirFree mostra como você deve posicionar a entrada de ar AirFree enquanto seu bebê mama (veja imagem abaixo).