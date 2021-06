O modelo e o número de série do seu aparador, depilador ou depilador Philips Satinelle estão impressos no cabo do aparelho.



O número do modelo geralmente é necessário ao registrar seu produto ou ao procurar informações sobre seu modelo específico. Ele começa com as letras BR ou HP seguidas por três ou quatro dígitos.



O número de série está impresso abaixo do número do modelo. Ele é usado para identificar a data de produção do seu produto e está no formato YYWW.