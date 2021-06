O número do modelo é necessário para registrar o produto e para obter informações específicas sobre o seu modelo. O número de série pode ser usada para identificar a data de produção do seu produto.

Se você tem um cortador de cabelos ou um aparador Philips e deseja saber onde estão localizados o modelo e o número de série, consulte as informações abaixo. O número do modelo é necessário para registrar o produto e para obter informações específicas sobre o seu modelo. O número de série pode ser usada para identificar a data de produção do seu produto.

Em alguns aparadores, como o OneBlade, o modelo e os números de série estão localizados na parte de trás da alça. O número do modelo começa com dois caracteres seguido de quatro dígitos, por exemplo: QP2540. O número de série tem o seguinte formato: AASS (ano e semana).

Parte superior do dispositivo