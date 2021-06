Se essa luz de aviso estiver acesa, isso indica que o conjunto de preparo não está inserido, não está posicionado corretamente ou está bloqueado.

Para corrigir isso, siga estas etapas:

Desligue a cafeteira Remova o reservatório de água e abra a porta de serviço Remova o conjunto de preparo e lave-o em água corrente. Coloque-o novamente na cafeteira até que se encaixe na posição correta Feche a porta de serviço e recoloque o reservatório de água Ligue a cafeteira

Nota: caso você encontre pó de café seco no contêiner de pó de café, isso significa que foi colocado pó de café a mais no conjunto de preparo e que o conjunto o dispensou. Ao usar pó de café, use uma colher cheia de pó de café e retire o excesso da parte superior.