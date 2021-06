É muito importante usar o carregador adequado ao seu modelo do OneBlade. Recomendamos usar apenas o carregador original fornecido com seu Philips OneBlade. O motivo disso é que ele tem o formato ideal para caber no slot de carregamento do OneBlade e também oferece a voltagem de carga adequada.

Tentar conectar outro carregador com o OneBlade pode danificar o dispositivo. Portanto, sempre confirme o formato do carregador e verifique se você está usando o carregador recomendado para o OneBlade.

Caso você precise de um novo carregador para seu OneBlade, acesse nossa loja on-line. Caso você não tenha certeza sobre qual carregador é compatível com seu modelo OneBlade, entre em contato conosco. Será um prazer ajudá-lo.