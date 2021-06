Se as permissões da câmera estiverem ativadas, mas você ainda não conseguir tirar uma foto para uma receita do Philips NutriU, verifique se a câmera funciona corretamente ao tirar uma foto comum.

Se você não conseguir tirar uma foto, há um problema com a câmera.

Se você conseguir tirar fotos comuns e as permissões da sua câmera estiverem marcadas, entre em contato conosco. Para ajudá-lo, precisaremos saber a versão do seu sistema operacional (iOS, Android, versão instalada) e o modelo do seu dispositivo.