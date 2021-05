Certifique-se de usar o carregador original que veio com a escova de dentes Philips Sonicare. O carregador fornecido com a escova de dentes pode não ser compatível com outra escova de dentes Philips Sonicare.A série DiamondClean requer diferentes carregadores de vidro. Embora os carregadores possam parecer iguais, eles não são compatíveis. Consulte a tabela abaixo para verificar se você está usando o carregador correto com a escova de dentes Sonicare.

Para escovas de dentes compatíveis com o aplicativo Sonicare

Sua escova de dentes recebe atualizações de software quando conectada ao aplicativo. Isso acontece por meio de atualizações de firmware. Algumas destas atualizações melhoram a capacidade de carregamento.



Siga estas etapas para verificar se o firmware mais recente está instalado no cabo da escova de dentes:



Atualize (ou faça o download) da versão mais recente do aplicativo Philips Sonicare na App Store ou no Google Play.

Abra o aplicativo Philips Sonicare

Toque no ícone do menu no canto superior esquerdo

Vá para [Meus produtos] (My Products)

Selecione sua escova de dentes

Selecione [Atualização do cabo] (Handle update) para ver se existem atualizações disponíveis

Se houver atualizações disponíveis, atualize o firmware do cabo seguindo as instruções do aplicativo Philips Sonicare.



Se nenhuma destas dicas resolver o problema, entre em contato conosco para obter mais ajuda.