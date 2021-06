O leite pode vazar pela parte inferior se as duas partes do vaporizador de leite não estiverem encaixadas corretamente. Para remontar as duas partes:

Fixe o bico preto de leite na parte superior do recipiente para leite Pressione as duas peças juntas até que ouvir um “clique”. Talvez seja necessário aplicar um pouco de força. Certifique-se de que as duas peças estejam montados corretamente na parte inferior, conforme mostrado na imagem abaixo

Se nenhuma dessas etapas resolver o problema, entre em contato para obter mais ajuda.