• Filtro de proteção do motor: O filtro de proteção do motor fica atrás do coletor de sujeira. Se você remover o suporte do coletor de sujeira com o coletor, verá o filtro de proteção do motor. É necessário trocar este filtro uma vez por ano. Ele não pode ser lavado.

Limpeza do filtro em aspiradores de pó sem saco coletor

Caso o aspirador de pó Philips seja um modelo sem saco coletor, leia aqui como limpar o filtro de proteção do motor: O filtro de proteção do motor geralmente fica dentro ou atrás do recipiente de armazenamento de sujeira. Consulte as imagens abaixo para ver alguns exemplos.



Este filtro consiste em duas partes diferentes: A) Uma parte plissada (chamada filtro HEPA/EPA ou antialérgico) e B) uma parte de espuma:

A) A parte plissada (filtro HEPA/EPA ou antialérgico) não pode ser lavada. Você pode limpá-la batendo-a sobre uma lixeira ou escovando-a.

B) A parte de espuma pode ser lavada com água. É necessário secá-la totalmente antes de colocá-la de volta no aspirador de pó.