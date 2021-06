A lâmina do Philips OneBlade fica verde rapidamente

O Philips OneBlade contém um indicador de desgaste de lâmina.

Uma barra verde aparecerá gradualmente na lâmina conforme você a utiliza. Quando essa barra estiver claramente visível, é recomendável substituir a lâmina para ter a melhor experiência possível com o OneBlade. Embora a barra verde seja uma indicação, você pode substituir a lâmina mais cedo ou mais tarde do que o indicado, dependendo da sua satisfação com o desempenho da lâmina.

Sempre use lâminas originais da Philips com o OneBlade.



Dependendo do seu comportamento de uso, a vida útil exata da lâmina pode variar. Assim como as lâminas manuais, sua lâmina ficará sem corte ao longo do tempo, o que pode resultar em um desempenho de barbear reduzido e em maior sensação de pelos sendo puxados.

Limpe a lâmina regularmente Depois de cada uso, retire o pelo acumulado na lâmina.

Ligue o OneBlade e lave a lâmina e o(s) pente(s) em água morna.

Se for preciso realizar uma limpeza mais profunda nos acessórios, desligue o OneBlade, retire os acessórios e lave-os em água corrente. Não bata a lâmina contra uma superfície dura, como a pia, para limpá-la ou secá-la. Isso pode danificar o dispositivo. Um dos motivos para a lâmina ficar verde mais rápido que o esperado é limpeza inadequada. Ferramentas de limpeza como escovas, toalhas, etc., ou líquidos químicos pode causar desgaste precoce na parte exterior. Siga as instruções de limpeza abaixo para o OneBlade:Não bata a lâmina contra uma superfície dura, como a pia, para limpá-la ou secá-la. Isso pode danificar o dispositivo.

Use o OneBlade somente nas partes do corpo recomendadas O Philips OneBlade foi projetado para ser usado no rosto para aparar e alinhar a barba. Com o acessório para aparar pelos do corpo, você também pode usá-lo no seu corpo. No entanto, se você usar o OneBlade em áreas não recomendadas, como a cabeça, poderá causar o desgaste da lâmina, que ficará verde prematuramente.



Certifique-se sempre de que sua pele esteja limpa antes de passar o OneBlade sobre ela.