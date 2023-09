Pastilhas removedoras de óleo de café Philips (CA6704)

O uso das pastilhas removedoras de óleo de café Philips (CA6704) ajuda a remover o óleo do filtro do conjunto de preparo da cafeteira expresso para assegurar que a máquina continue a funcionar corretamente.



Você pode encontrar e adquirir as pastilhas removedoras de óleo de café Philips diretamente com nossos revendedores.



Nota: Usando as pastilhas para remoção de óleo do café não removem as impurezas da máquina de café espresso.