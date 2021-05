Uma luz azul está piscando no ferro a vapor Philips

Se o ferro a vapor está ligado e a luz azul de energia ou a luz do LED no cabo estiver piscando, mas a base continua fria, o ferro a vapor pode estar no modo de desligamento automático.

Quando o ferro não é utilizado por 5 a 10 minutos, ele entra no modo de desligamento automático. Para usá-lo novamente, pressione o botão liga/desliga.

A luz indicadora de aquecimento está piscando no ferro a vapor Philips

Se o ferro permanecer na posição horizontal sem uso por mais de 30 segundos, ou na vertical (posição de descanso) por mais de 8 minutos, ele desligará automaticamente por motivos de segurança.

Quando isso acontece, a luz indicadora de aquecimento pisca. Mova o ferro para ligá-lo, e ele começará a esquentar.