Verifique se o aspirador de pó liga sem o controle remoto, pressionando o botão ligar/desligar no próprio aspirador de pó. Se isso ocorrer, as baterias do controle remoto estão descarregadas. Essa situação só se aplica ao aspirador de pó com controle remoto infravermelho.

Nesse caso, substituir as baterias resolverá o problema.

Nota:

Se nenhuma das opções anteriores se aplica a você, pode haver uma falha técnica com o aspirador de pó.

Nesse caso, recomendamos que você entre em contato conosco para obter assistência técnica.