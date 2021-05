Se julgar que a vibração de sua escova de dentes Philips Sonicare está muito potente, é possível ajustar as configurações de intensidade. Veja abaixo dicas e mais informações sobre como fazer esses ajustes.

Primeira utilização

Se estiver utilizando a escova de dentes Sonicare pela primeira vez, é normal sentir mais vibração do que ao usar uma escova de dentes não elétrica.



Recomendamos ativar a configuração EasyStart, que aumenta suavemente a potência durante as primeiras 14 sessões de escovação para que você se habitue a escovação elétrica mais facilmente.



Para ativar o recurso EasyStart, consulte o manual do usuário e obtenha instruções passo a passo.