Como faço para carregar meu aparador da Philips?

Carregue o aparador da Philips antes de usá-lo pela primeira vez e carregue-o regularmente para garantir que esteja sempre pronto para o próximo corte. 

Consulte as informações abaixo para saber como carregar seu produto. Para saber os tempos de carregamento específicos para seu dispositivo, consulte o DFU fornecido ou pesquise o número do modelo aquipara encontrar o manual on-line. 

Se precisar adquirir um carregador de reposição para o seu produto da Philips, você pode encontrá-lo aqui.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: MG3917/15 , BT3617/15 , MG3927/15 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

