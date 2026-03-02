Suporte da Philips Como faço para carregar meu aparador da Philips?

Carregue o aparador da Philips antes de usá-lo pela primeira vez e carregue-o regularmente para garantir que esteja sempre pronto para o próximo corte.

Consulte as informações abaixo para saber como carregar seu produto. Para saber os tempos de carregamento específicos para seu dispositivo, consulte o DFU fornecido ou pesquise o número do modelo aquipara encontrar o manual on-line.

Se precisar adquirir um carregador de reposição para o seu produto da Philips, você pode encontrá-lo aqui.

Dicas para entender as instruções de uso Alguns produtos de aparar pelos da Philips vêm com um DFU ilustrado. O exemplo abaixo indica uma forma de o DFU explicar os tempos de carregamento e uso de um produto. 1a e 1b indicam que o produto tem uma função de carga rápida, o que significa que uma carga de 5 minutos fornece vida útil de bateria suficiente para um barbear. 2a e 2b indicam que a bateria estará totalmente carregada após 1 hora de carregamento, e isso proporcionará 90 minutos de tempo de uso. Esses princípios podem ser usados para entender o DFU ilustrado do seu produto. Cabo para carregamento USB Alguns produtos Philips incluem um cabo de carregamento USB. Esse cabo pode ser conectado a uma tomada (soquete) usando um adaptador como o Philips HQ87 (classificado como IPX4, o que significa que é à prova de respingos e seguro para uso em um ambiente úmido, como um banheiro). Um adaptador de qualquer outra marca conceituada também pode ser usado para carregar o produto, desde que tenha uma saída de 5V e 1A ou superior (sempre siga as precauções de segurança especificadas pelo fabricante).



Nota: Os tempos de carregamento indicados no DFU do produto são baseados no carregamento usando este método. Se carregar o produto utilizando outra fonte de alimentação (por exemplo, uma porta USB para laptop), o tempo de carregamento poderá ser consideravelmente mais longo. Carregador com plugue Se o seu produto da Philips for fornecido com um carregador com uma tomada de alimentação integrada, basta inserir o plugue pequeno na extremidade do cabo de carregamento no seu aparador da Philips e, em seguida, ligar o carregador à tomada de alimentação. Suporte para carga Se um suporte para carregamento for fornecido com o produto da Philips ou se você tiver adquirido um suporte para carregamento compatível para o dispositivo, poderá conectá-lo à fonte de alimentação usando o carregador ou o cabo fornecido com o produto Philips. Por exemplo, se o seu produto Philips tiver sido fornecido com um cabo de carregamento USB, você poderá conectá-lo ao próprio dispositivo ou ao suporte para carregamento. Consulte as informações acima para obter mais informações sobre o carregamento USB, que também se aplica ao carregamento com um suporte para carregamento. Aparelhos que funcionam com bateria Alguns aparadores Philips funcionam com pilhas AA não reutilizáveis. Se o aparador não ligar ou funcionar mais lentamente do que antes, é hora de trocar as pilhas.



Use somente pilhas não reutilizáveis, conforme especificado no DFU. Não misture tipos diferentes de pilhas nem pilhas novas com antigas. Ao colocar pilhas novas, certifique-se de sejam posicionadas de acordo com a polaridade + e - das pilhas.

