Se o filtro do seu juicer da Philips estiver bloqueado, leia as nossas recomendações de resolução de problemas abaixo.

O filtro precisa ser limpo

Se quiser limpar o filtro, desligue primeiro o juicer da Philips. Depois disso, limpe o bocal de alimentos (marcado com 5 na imagem abaixo) e o filtro (marcado com 3 na imagem abaixo) do aparelho. Quando terminar a limpeza, processe uma quantidade menor de frutas e/ou legumes.



Essa etapa não resolveu o problema? Entre em contato conosco para obter ajuda.