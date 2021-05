O Bluetooth não está ligado ou emparelhando

Verifique se o Bluetooth em seu smartphone está ativado antes de abrir o aplicativo Sonicare. Se não, vá para as configurações do seu smartphone para ativar o Bluetooth.



Se ainda assim ele não se conectar, tente reiniciar a rede de Bluetooth em seu smartphone. Siga as etapas a seguir para limpar o cache de seu dispositivo Android ou iPhone:



Limpar cache de Bluetooth no Android

1. Vá para [Configurações] (Settings)

2. Selecione [Gerenciador de aplicativos] (Application Manager)

3. Pressione [Mais] (More) ou os 3 pontos no canto superior direito

4. Selecione [Mostrar aplicativos do sistema] (Show system apps)

5. Selecione "Bluetooth" ou [Compartilhamento por Bluetooth] (Bluetooth share)

6. Selecione [Armazenamento] (Storage)

7. Toque em [Limpar cache] (Clear Cache)

8. Reinicie o telefone

9. Tente se conectar novamente seguindo as etapas no aplicativo Sonicare



Limpar cache de Bluetooth no iOS

1. Vá para [Configurações] (Settings)

2. Selecione "Bluetooth"

3. Certifique-se de que o Bluetooth está ligado

4. Em [Meus dispositivos] (My devices), toque no ícone de informações ao lado da escova de dentes

5. Selecione [Esquecer este dispositivo] (Forget this device)

6. Tente se conectar novamente seguindo as etapas no aplicativo Sonicare