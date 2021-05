O barbeador Philips não foi colocado corretamente no sistema SmartClean

Se você estiver usando o sistema Philips SmartClean para carregar seu barbeador, verifique se o barbeador está colocado corretamente.



Posicione o barbeador de cabeça para baixo no suporte. Verifique se a parte frontal do barbeador está na direção do sistema SmartClean e siga as etapas abaixo:



1. Coloque o barbeador no suporte.



2. Incline o aparelho para trás



3. Pressione a tampa superior do sistema SmartClean até ouvir um clique para confirmar que o barbeador está travado.



Você verá um símbolo de bateria piscando no seu sistema SmartClean, indicando que o barbeador está sendo carregado.



Caso você tenha realizado as soluções de problemas acima, mas o barbeador ainda não está carregando, entre em contato conosco para obter mais ajuda.