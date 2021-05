Alguns barbeadores Philips têm uma função de “trava para viagem”. Se ela estiver ativada, o aparelho não ligará. Dependendo do modelo do barbeador que você tem, você pode ver um símbolo de “bloqueio” piscando no barbeador para informar você que a trava de viagem está ativada.

Para desativar a trava para viagem, pressione o botão ligar/desligar do seu barbeador por três a cinco segundos. Agora, tente ligar o barbeador novamente.