Antes de tentar inserir o conjunto de preparo, verifique se ele está na posição neutra. O conjunto de preparo estará na posição neutra quando a seta no cilindro amarelo na lateral do conjunto de preparo estiver alinhada com a seta preta e o “N”. E o gancho amarelo do lado precisa estar na posição vertical (veja a imagem de referência).

Para definir o conjunto de preparo para a posição neutra e colocá-lo de volta na máquina, siga as etapas abaixo:

Deixe o conjunto de preparo de fora e feche a porta de serviço. Coloque todas as outras peças de volta na cafeteira (bandeja de pingos/contêiner de pó de café, reservatório de água). Pressione o botão ligar/desligar para desligar a cafeteira. Aguarde até não ouvir mais nenhum som (isso pode levar de 15-20 segundos). Pressione o botão ligar/desligar para LIGAR a cafeteira. Não realize nenhuma ação, como abrir a porta de serviço ou remover a bandeja de pingos/reservatório de água antes de a cafeteira estar pronta para uso. Coloque o conjunto de preparo na posição neutra antes de inseri-lo. Para definir o conjunto de preparo para a posição neutra, primeiro, empurre a alavanca até que esteja em contato com a base do conjunto de preparo (veja a imagem 1), depois, verifique se o gancho amarelo está na posição mais alta, se não, empurre-o para cima (veja a imagem 2) Abra a porta de serviço e deslize o conjunto de preparo de volta para a cafeteira ao longo dos trilhos de guia até ele travar na posição. Feche a porta de serviço e desligue e religue a cafeteira.

Nota: As instruções podem diferir dependendo do modelo específico da cafeteira expresso. Para obter instruções passo a passo mais precisas, verifique o manual do usuário.