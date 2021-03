A remoção de impurezas regularmente de sua cafeteira expresso Philips/Saeco garante um excelente sabor e temperatura do café. Se a luz de autolimpeza estiver piscando lentamente, isso significa que é hora de remover as impurezas da cafeteira. Siga as etapas ou assista aos vídeos para fazer isso em casa. Ao remover as impurezas da cafeteira expresso, use somente o removedor de impurezas Philips (solução de remoção de impurezas CA6700). As instruções de remoção de impurezas podem variar dependendo do modelo específico de sua máquina de café expresso. Para instruções passo a passo mais precisas, verifique o manual do usuário ou acesse nossa página

Procedimento de remoção de impurezas: 1. Esvazie a bandeja de pingos e recoloque-a 2. Se houver, remova o vaporizador de leite clássico ou o LatteGo da cafeteira 3. Se o filtro AquaClean estiver presente, remova-o do reservatório de água 4. Esvazie o reservatório de água e despeje todo o frasco da solução de remoção de impurezas Philips nele. Adicione água à solução de remoção de impurezas do reservatório até a indicação de Calc/Clean e recoloque o reservatório de água no lugar. 5. Coloque uma tigela grande (1,5 L) sob o bico de café e de água 6. Ligue a cafeteira 7. Mantenha o ícone Calc/Clean pressionado por 3 segundos e, em seguida, pressione o botão Start/Stop para iniciar o procedimento de remoção de impurezas 8. Durante o ciclo de remoção de impurezas, a luz de autolimpeza piscará para mostrar que o processo está em andamento 9. A cafeteira começará a dispensar pequenas quantidades de água pelo bico de café e de água quente 10. Deixe a cafeteira dispensar a solução de remoção de impurezas até que o reservatório de água fique vazio. O ícone da luz do reservatório de água vazio se acenderá 11. Retire a tigela 12. Remova o reservatório de água e encha-o com água em temperatura ambiente 13. Encha o reservatório com água fria até o indicador de Calc/Clean e coloque-o novamente na cafeteira 14. Recoloque a tigela vazia sob o bico de café e de água e continue com o procedimento de enxágue a seguir. Procedimento de enxágue: 1. Pressione o botão Start/Stop para iniciar o ciclo de enxágue. Isso levará cerca de 3 minutos 2. Durante esse processo, as luzes do painel de controle se acenderão e apagarão para indicar que o ciclo de enxágue está em andamento 3. Assim que a cafeteira parar de dispensar água, o processo de remoção de impurezas estará concluído 4. A cafeteira se aquecerá automaticamente 5. Quando as luzes dos ícones de bebida se acenderem continuamente, significa que a cafeteira está pronta para ser usada novamente 6. A luz do AquaClean piscará durante certo tempo para lembrá-lo(a) de instalar um novo filtro de água AquaClean 7. Instale e ative um novo filtro de água AquaClean no reservatório de água

Removendo impurezas da Philips série 4000 e 3100

Procedimento de remoção de impurezas:

1. Selecione a opção "Iniciar Calc Clean" no menu

2. Pressione o botão de Cappuccino para selecionar a remoção de impurezas

3. A cafeteira lembrará de inserir o recipiente para leite preenchido com água, e de puxar o dispensador do recipiente do leite para fora e para a direita.

4. O símbolo do removedor de impurezas será exibido no visor.

5. Despeje toda a garrafa da solução de remoção de impurezas Philips no reservatório de água.

6. Preencha o reservatório de água até o nível calc clean.

7. Recoloque o reservatório de água na cafeteira.

8. Coloque uma tigela sob o vaporizador de leite e o bico de saída do café

9. Pressione o botão de cappuccino para iniciar o ciclo de remoção de impurezas.



O visor exibirá o andamento da remoção de impurezas. Você pode pausar o ciclo de remoção de impurezas pressionando o botão espresso. Pressione o botão de cappuccino para retomar o procedimento de remoção de impurezas.



Procedimento de remoção de impurezas:

1. Após concluir, enxágue o reservatório de água, encha-o com água fresca até o nível máximo e recoloque-o no lugar

2. O símbolo de início do enxágue será exibido no visor.

3. Preencha o recipiente para leite com água até o nível mínimo e coloque-o no lugar

4. Puxe o dispensador do recipiente para leite para fora e para a direita.

5. Recoloque a tigela.

6. Pressione o botão de cappuccino para iniciar o ciclo de enxágue.



O ciclo de enxágue será concluído quando o símbolo "Calc Clean OK" aparecer no visor. Pressione o botão de cappuccino para sair do procedimento de remoção de impurezas.



Nota: se o símbolo do reservatório de água aparecer no visor em vez de "Calc Clean OK", encha o reservatório de água novamente até o nível máximo e execute outro ciclo de enxágue.