Quando a saída de água quente estiver entupida, remova a parte externa do vaporizador de leite panarello/clássico e verifique se o bico está entupido com calcário (partículas brancas dentro ou ao redor do bico).

Se houver incrustação de calcário, use alguma solução de descalcificação para removê-la.

Se essas soluções não resolverem o problema, entre em contato conosco para obter mais assistência.