É importante manter a cafeteira expresso Philips/Saeco limpa para garantir o desempenho ideal da máquina, das peças e do sabor do café.As instruções passo a passo de limpeza da sua cafeteira expresso estão descritas no manual do usuário. Adicionamos alguns vídeos de instruções gerais abaixo sobre como limpar sua máquina e suas peças.Sempre dê uma atenção especial à limpeza do sistema de circuito de leite da sua máquina de café. Evite que o leite seque nele, pois é difícil de ser removido.Para obter instruções de limpeza específicas para a sua cafeteira expresso, acesse a nossa página de suporte a Cuidados com o café