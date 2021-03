Ao usar a função de pó de café para preparar o café, a cafeteira precisa estar ligada e pronta para uso antes de acrescentar o pó de café no compartimento correspondente.

Utilize apenas uma colher cheia de pó de café, usando a colher fornecida, e retire o excesso da parte superior da colher. Exceder a quantidade de pó de café pode provocar o enchimento excessivo do conjunto de preparo e o cancelamento do preparo do café. O pó de café será descartado e o café não será dispensado.