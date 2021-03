Desligue a cafeteira e espere até ela desligar completamente e não faça mais qualquer ruído (isso leva cerca de 15-20 segundos) Remova o conjunto de preparo Abra a tampa da passagem de pó de café e insira o cabo da colher nela. Se não houver uma passagem para pó de café, insira o cabo da colher por baixo da saída de café. Mova o cabo para cima e para baixo até desfazer a obstrução de pó de café. Pode ser necessário usar um pouco de força. Remova todo o café moído caído com um aspirador de pó Em seguida, coloque o aspirador de pó na saída da passagem de café e cubra a passagem de café moído com a mão. Ou vice-versa, coloque o aspirador de pó na parte superior e cubra a parte inferior. Recoloque o conjunto de preparo, ligue novamente a cafeteira e passe um café espresso. Após o preparo, verifique se ainda há pó de café na passagem. Se houver, repita o procedimento de desbloqueio.

Quando o código E01 é exibido, indica que o moedor de café não pode funcionar corretamente por causa de um funil de café bloqueado com café moído.Para corrigir, desbloqueie o funil de café e faça uma limpeza extra com um aspirador de pó. Siga as etapas abaixo:: para evitar que o funil de café fique bloqueado, não despeje/derrame água no reservatório de grãos de café e limpe o funil de café uma vez por semana.