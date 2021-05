É fácil fazer a manutenção do seu modelador de cabelo. Siga estas etapas simples para limpar e remover resíduos do modelador:

Instruções de limpeza do modelador de cabelo Philips

1. Após usar o modelador de cabelo Philips, desligue-o e desconecte-o da tomada.

2. Deixe o aparelho esfriar sobre uma superfície resistente ao calor.

3. Remova o cabelo restante do modelador.

4. Limpe o modelador com um pano úmido.

5. Verifique se o modelador está completamente seco antes de guardá-lo ou usá-lo novamente.

Nota: para a prancha alisadora SenseIQ, limpe a abertura iônica com um cotonete, mas não toque nos pinos iônicos.

Consulte o manual do usuário para obter instruções de limpeza específicas para o seu produto.