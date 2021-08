Você pode limpar o recipiente e a cesta da Philips Airfryer com água quente, um pouco de detergente e uma esponja macia. Lembre-se dos pontos abaixo durante a limpeza da panela e da cesta da Philips Airfryer:

Deixe a Airfryer esfriar por, aproximadamente, 30 minutos antes de limpá-la

O recipiente e a cesta da Airfryer têm revestimento antiaderente. Não limpe esses itens com utensílios de cozinha metálicos nem materiais de limpeza abrasivos, pois eles podem danificar o revestimento antiaderente.

Se houver resíduos de alimentos grudados no fundo da panela, encha-a com água quente e detergente e deixe-o de molho de cinco a dez minutos. Isso amolecerá os resíduos e facilitará a remoção. Certifique-se de usar um limpador líquido capaz de remover gordura.

Nota: Se houver manchas de gordura no recipiente ou na cesta e você não conseguir removê-las com detergente, use um desengordurante líquido mais potente. Siga as instruções na embalagem.

Nota: O recipiente e a cesta da Philips Airfryer podem ser colocados na lava-louças.