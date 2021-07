Coloque os alimentos somente até a metade da assadeira ou da forma, assim a massa crescerá durante a realização da fritura. Ao colocar muita massa na assadeira ou na forma, a massa pode crescer demais e atingir a parte superior do forno e queimar. Nunca coloque a forma diretamente no aparelho, pois, isso interrompe o fluxo de ar e aquece somente a parte de cima do alimento. Sempre coloque a forma na cesta.

Dica: Você pode encontrar mais informações e dicas de receitas que podem ser preparadas na Airfryer no aplicativo da Airfryer.