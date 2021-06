A câmara coletora de pelos é a área sob o acessório aparador, para onde todos os pelos são aspirados. Se essa câmara estiver cheia, ela não será capaz de reter mais pelos. Com isso, pode parecer que o sistema a vácuo não está funcionando. No entanto, você só precisa para esvaziar a câmara coletora de pelos.

Abra a câmara coletora de pelos e retire todo os pelos ali coletados. Use a escova fornecida com o aparador ou um cotonete para limpar os pelos que continuarem presos no interior da câmara.

Se você tiver uma barba muito longa ou densa, a câmara coletora de pelos vai encher mais rapidamente. Nesse caso, talvez você precise esvaziá-la durante a utilização para ter certeza de que o vácuo funciona adequadamente.

Nunca use água para limpar a câmara coletora de pelos já que isso pode danificar o aparelho.