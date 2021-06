É seguro usar uma lâmina de barbear no corpo?

Se você quer saber se é seguro usar uma lâmina de barbear no corpo, consulte as informações abaixo.



Todos os produtos Philips com lâmina de barbear são adequados para a pele. A Philips não é uma autoridade dermatológica e não pode dar conselhos sobre pele, cabelo ou unhas em casos individuais.



Antes de usar um produto Philips com uma lâmina de barbear, é recomendável verificar visualmente o aparelho para garantir que ela ainda esteja intacta. Substitua a lâmina imediatamente quando ela estiver danificada. Ela pode ser comprada em nossa loja on-line ou pela Central de Atendimento ao Cliente local.



Você pode usar a lâmina para aparar e raspar os pelos do corpo abaixo da linha do pescoço, como, por exemplo, axilas, peito e região pubiana. Não recomendamos usá-la no rosto ou na cabeça, pois você não obterá os resultados desejados e isso também pode machucar a pele.



Alguns produtos vêm com acessórios adicionais para uso em áreas sensíveis, como sua região pubiana. Você pode encontrar mais informações sobre como usar esses acessórios no manual do usuário ou pode entrar em contato conosco.



Se você ainda não tiver certeza sobre usar dispositivos Philips com uma lâmina de barbear, consulte um médico ou profissional de saúde que possa examinar se esse tipo de aparelho é adequado para sua pele.