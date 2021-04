O fluxo de ar está bloqueado

Verifique se há um objeto preso no bocal, no tubo ou na mangueira do aspirador de pó Philips.

O fluxo de ar pode ser parcialmente bloqueado no aspirador de pó por um objeto preso em uma dessas partes do aparelho. Se esse for o caso, remova o objeto que está causando a obstrução antes de continuar aspirando.